أنقرة ( زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية صباح اليوم الأربعاء، المعلمة التركية نيلوفر أكين، لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

نيلوفر أكين هي أم لطفلين يبلغان (7،10 سنوات)، وزوجها المعلم أحمد أكين معتقل منذ 50 شهرًا في سجن أفيون، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وتم الحكم عليه بالسجن 9 سنوات.

وتم نقل أكين البالغة (36 عاما) إلى مديرية أمن أفيون صباح اليوم.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، ندد بالواقعة قائلا: “تركيا هي الدولة التي تجعل الأمهات يتركن أطفالهن كل صباح. زوج نيلوفر في السجن منذ 50 شهرا، والآن تم اعتقالها هي صباح اليوم. الأب بعيد عن أولاده منذ 50 شهرا، لماذا تتركون هؤلاء الأطفال بلا أم أيضا؟”.

ومنذ انقلاب عام 2016 تشهد تركيا حملات اعتقال يومية، فضلا عن الفصل التعسفي من العمل، ويدفع بذلك المعارضون للرئيس رجب أردوغان ثمن عدم تأييدهم له.

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