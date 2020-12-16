أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من مرور 4 أعوام على الانقلاب الفاشل في عام 2016، لا تتوقف الاعتقالات التعسفية في تركيا بدعوى الصلة بحركة الخدمة.

السلطات التركية أصدرت قرارات اعتقال بحق 15 شخصا بمدينة قونيا في إطار تحقيقات الانتماء لحركة الخدمة.

واعتقلت قوات الأمن 11 شخصا صدر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة الانتماء إلى الخدمة، بينهم 4 موظفين حكوميين.

وشنت فرق مكافحة الإرهاب بمدينة قونيا مداهمات على منازل المتهمين في ساعات الصباح بناء على التعليمات الصادرة عن نيابة أنقرة.

وتبين أن قوات الأمن اعتقلت حتى هذه اللحظة 11 من أصل 15 متهم صدر بحقهم قرارات اعتقال، وذلك خلال المداهمات التي شنتها في 9 مدن تركية بجانب مدينة قونيا.

هذا وتم نقل الموقوفين في الولايات الأخرى إلى قونيا.

وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتي عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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