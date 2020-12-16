أنقرة (زمان التركية) – صعدت تركيا سريعا إلى المرتبة السابعة عالميا في إصابات فيروس كورونا المستجد وذلك بعدما اضطرت وزارة الصحة إلى إعلان إجمالي معدلات الإصابة اليومية.

وبعد الانتقادات التي تلقتها، محليا ودوليا، أصبحت تركيا تكشف عن جميع الإصابات بعدما كان يقتصر المعلن من قبل وزارة الصحة عن المصابين الذي تظهر عليهم أعراض فقط.

كما ارتفعت أيضا خلال الشهر الأخير الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

و اعتبارا من العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صعدت تركيا إلى المرتبة السابعة عالميا متفوقة على إيطاليا بعدما باشرت السلطات في الكشف عن إصابات كورونا الإجمالية بداية من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وعدلت وزارة الصحة طريقة الإفصاح عن الإصابات عقب الانتقادات التي تلقتها والمعلومات المسربة بشأن الإحصاءات الحقيقية للفيروس. واعتبارا من الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني بدأت وزارة الصحة في إعلان الإصابات اليومية لمن تظهر عليهم الأعراض ومن لا تظهر.

وعلى الرغم من ذلك فإن الخبراء يؤكدون أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة لا تزال مثيرة للريبة.

الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى المستويات الخطيرة التي بلغها الفيروس داخل تركيا، إذ كشف موقع Worldometers، الذي يرصد إصابات ووفيات الفيروس حول العالم، تفوق تركيا على إيطاليا ببلوغها مليون و866 ألف و345 إصابة بعدما سجلت 29 ألف و617 إصابة يوم أمس.

وفي إيطاليا، التي احتلت المرتبة الثامنة عقب ارتفاع تركيا إلى المرتبة السابعة، بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا مليون و855 ألف و737 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 65 ألف و11 وفاة.

وفيات كورونا

ولفت تركيا الأنظار بتسجيلها أقل وفيات بفيروس كورونا المستجدة من بين الدول العشرة صاحبة أعلى إصابات بالفيروس حول العالم.

وسجلت الأرجنتين نسبة الوفيات الأقرب لتركيا من بين الدول العشر الأولى بواقع 41 ألف و41 وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات بها مليون و503 ألف و222 إصابة.

وفيما يلي رصد لإصابات ووفيات كورونا بالدول العشر صاحبة النسب الأعلى بالعالم:

– الولايات المتحدة: 16 مليون و942 ألف و980 إصابة و308 ألف و91 وفاة

– الهند: 9 مليون و906 ألف و507 إصابة و143 ألف و746 وفاة

– البرازيل: 6 مليون و929 ألف و409 إصابة و181 ألف و945 وفاة

– روسيا: 2 مليون و681 ألف و256 إصابة و47 ألف و391 وفاة

– فرنسا: 2 مليون و379 ألف و915 إصابة و47 ألف و391 وفاة

– إنجلترا: مليون و869 ألف و666 إصابة و64 ألف و402 وفاة

– تركيا: مليون و869 ألف و666 إصابة و16 ألف و646 وفاة

– إيطاليا: مليون و855 ألف و737 إصابة و65 ألف و11 وفاة

– إسبانيا: مليون و762 ألف و36 إصابة و48 ألف و13 وفاة

– الأرجنتين: مليون و503 ألف و222 إصابة و41 ألف و41 وفاة

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