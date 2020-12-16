أنقرة (زمان التركية) – واقعة غريبة شهدها مركز شرطة في مدينة إسطنبول، حيث استولى رئيس قسم الشرطة على جزء من الأموال والمخدرات الموجودة في الحجز القضائي.

فوجئ عناصر الشرطة في القسم في الأول من ديسمبر، باختفاء قسم منالمضبوطات في القسم، ثم أبلغوا رئيسهم.

فرد عليهم رئيس القسم أنه سيكمل الأشياء الناقصة من أموال ومخدرات، طالبا منهم إغلاق هذا الموضوع بشكل نهائي.

ولكن ضباط القسم اشتبهوا في رئيسهم، فقاموا بفحص الكاميرات، ليتفاجئوا أنه هو نفسه من يقوم بالسرقة، كما أنه يسرق الأموال الموجودة في محافظهم من الخزائن.

وعلى الفور تم إبلاغ رئيس شرطة المنطقة، وتم القبض على رئيس قسم الشرطة الذي اعترف بجريمته، مشيرا إلى أنه مريض بالسرقة.

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