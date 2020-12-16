أنقرة (زمان التركية) – تراجع عجز الموازنة في تركيا خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري 132.1 مليار ليرة بعدما سجل رصيد الموازنة فائضا بنحو 13.4 مليار ليرة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة والمالية إلى تسجيل الرصيد الأساسي فائض بنحو 22 مليار و922 مليون ليرة.

حيث سجل رصيد الموازنة فائضا خلال الشهر الماضي بلغ 13 مليار و430 مليون ليرة وهو ما أدى إلى تراجع عجز الموازنة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى إلى 132.1 مليار ليرة.

وكانت الموازنة قد حققت فائضا بنحو 7 مليار و776 مليون ليرة خلال الفترة عينها من العام الماضي.

ارتفاع نفقات الموازنة

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم تم إنفاق 96 مليار و316 مليون ليرة من المخصصات الواردة في موازنة عام 2020 والمقدرة بترليون و95 مليار و461 مليون ليرة، حيث ارتفعت النفقات خلال الشهر الماضي بنحو 27 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت عائدات الموازنة 109 مليار و746 مليون ليرة من بينها 99 مليار و248 مليون ليرة عائدات ضرائب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 بلغت عائدات الموازنة 83 مليار و289 مليون ليرة، غير أنها ارتفعت خلال الشهر نفسه من العام الجاري بنحو 31.8 في المئة.

ارتفاع التحصيلات الضريبية

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الخزانة والمالية أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام شهد ارتفاع التحصيلات الضريبية بنحو 35.3 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 99 مليار و248 مليون ليرة.

هذا وبلغت نسبة تحقق العائدات الضريبية مقارنة بتوقعات الموازنة نحو 12.6 في المئة هذا العام، بينما كانت تبلغ خلال العام الماضي 9.7 في المئة.

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