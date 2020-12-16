أنقرة (زمان التركية) – اختارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الزوجين الألمانيين من أصل تركي أوغور شاهين وأوزلام توراجي، مؤسسا شركة بيونتيك التي توصلت للقاح فيروس كورونا المستجد، شخصية العام.

وذكرت فايننشال تايمز أن الشركاء المؤسسين لشركة بيونتيك لم يشاهدا على التلفزيون عملية تلقيح أول مريضة في المملكة المتحدة وتدعى مارجريت كينان (90 عاما) لانشغالهم بتلبية الطلبات الواردة من شتى أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي وأنهما علما بأمر تلك اللقطات عبر الرسائل التي تلقوها من رفقائهم وزملائهم بالمهنة.

وأضافت الصحيفة أن شاهين اعترف بأنهم كانوا يشعرون بالقلق وأن رؤية عملية تجربة اللقاح على المرضى الفعليين عوضا عن المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية أمر مختلف على الرغم من مشاهدته عملية تلقيح أكثر من 22 ألف شخص خلال التجارب السريرية في ست دول.

وأضافت الصحيفة أن التوصل إلى لقاح آمن وفعال بعد مرور أقل من عام على انتشار الفيروس الجديد كشف نجاح كل من شاهين وتورجاي مفيدا أن العلم عمل بطيء ومضني بطبيعته.

وأوضحت الصحيفة أنه يتوجب تحدي الفرضيات واختبار الأفكار الجديدة لحين نفاذها مشيرة إلى كون الفشل جزء مهم من عملية النجاح.

وأكدت الصحيفة أن إنتاج لقاح ينجح في عرقلة الفيروس بنسبة تفوق 95 في المئة جعل نجاح الثنائي التركي أكثر جاذبية.

جدير بالذكر أن شركة بيونتيك، التي أسسها العالمان من أصل تركي في ألمانيا وباتت محط حديث العالم، طورت لقاح كورونا الجديد بدعم من شركة فايزر للأدوية.

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