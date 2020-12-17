أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سيد تورون إن الحكومة صادرت تبرعات مقدمة للبلديات التابعة لحزبهم تصل إلى 15 مليون و 250 ألف ليرة.

وأوضح تورون أنه خلال فترة تفشي وباء كورونا، حشدت بلديات حزب الشعب الجمهوري كل إمكانياتها لدعم الشعب، الذي حكمت عليه الحكومة بالفقر، حيث أطلقت العديد من حملات التضامن.

وتابع تورون: “تم جمع تبرعات بنحو 15 مليون و 250 ألف ليرة في وقت قصير للغاية في الحسابات البنكية. حسنا؛ ماذا فعلت الحكومة التي تقول في كل فرصة: نحن في نفس القارب؟ أغلقت تلك الحسابات المصرفية المفتوحة لجمع تبرعات”.

وأكد نائب رئيس الحزب المعارض أن الحكومة صادرت أموال التبرعات، واستحوذت على الدعم الذي كان سيقدم للعاطلين عن العمل، وعلى الخبز الذي كان سيقدم للفقراء، وعلى الطعام الذي كان سيقدم للمعدمين.

وأشار تورون إلى أنه لم يظهر شخص واحد من داخل الحزب الحاكم ليقول لهؤلاء: “لا تفعلوا هذا يا أصدقاء، هذا خطأ”، مشددا على أن الأمة التركية لن تغفر لمن يرتكب هذا الظلم ومن يسكت عليه.