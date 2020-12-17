أنقرة (زمان التركية) – تبين أن السلطات الصينية تقدمت بطلب مئة مليون جرعة من لقاح كورونا، الذي طورته شركة بونتياك الألمانية بالتعاون مع فايزر الأمريكية.

هذا وأفادت التقارير أن تركيا لم تستقبل بعدُ 50 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته الصين.

وذكر موقع بلومبيرج أن شركة شنغهاي فوسون الصينية للأدوية، التي ستتولى شراء لقاح كورونا فيروس في الصين، وقعت اتفاقية مع شركة بيونتيك في شهر مارس/ آذار الماضي لتطوير اللقاح وتسويقه.

وفي بادئ الأمر، ستحصل الشركة الصينية على 50 مليون جرعة مقابل 300 مليون دولار. وبنهاية عام 2021 ستكون الشركة الألمانية المنتجة للقاح قد قدمت نحو مئة مليون جرعة على الأقل من اللقاح إلى الصين.

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب 50 مليون جرعة من اللقاح الصيني الذي لم تنتهِ اختباراته السريرية بعد.

وفي تصريحاته بهذا الصدد، ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن تركيا ستعيد اللقاح إلى الصين إذا لم يحقق النتائج المرضية.

وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة IPSOS أن 11 في المئة فقط من الأتراك يثقون في اللقاح الصيني للوقاية من فيروس كورونا، بينما يرحب 43 في المئة فقط من الأتراك بعملية التلقيح.