أنقرة (زمان التركية) – بعث المرشحون الرئاسيون المعارضون في الصومال رسالة إلى السفير التركي لدى الصومال محمد يلماز لمطالبة بلاده بتأجيل تسليم شحنات الأسلحة والذخيرة إلى وحدة خاصة بالشرطة الصومالية.

وأوضح المرشحون في الرسالة أنهم علموا أن أنقرة تعتزم تسليم ألف بندقية طراز جي 3 و150 ألف رصاصة لوحدة “هرمعد” الخاصة بالشرطة الصومالية بين 16 و18 ديسمبر كانون الأول.

وتابعوا في رسالتهم: “هذه الأسلحة المرسلة إلى وحدات الشرطة الخاصة ستستخدم لقمع المعارضة في الانتخابات، لذلك نطلب تأجيل تسليم الشحنة”.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات هذا الشهر (ديسمبر) لكن هذه الخطة ألغيت بعد خلافات على تشكيل لجنة الانتخابات.

ويُعتقد أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في فبراير إلى جانب الانتخابات الرئاسية.