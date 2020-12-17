أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن التركية حملات أمنية متزامنة على عصابات الجريمة المنظمة التي تبين تورطها في تجارة السلاح غير القانونية في خمس مدن مركزها إسطنبول.

وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال العديد من المشتبه بهم عقب المداهمات المتزامنة على 38 عنوانا للقبض على 28 مشتبه بهم سبق أن رصدتهم الأمنية.

وشنت فرق مكافحة تهريب الأسلحة والمواد الخطيرة بوحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية أمن إسطنبول الحملة الأمنية عقب الملاحقات التقنية والمادية التي نفذتها للقبض على 28 مشتبه بهم يُزعم تورطهم في تجارة السلاح غير القانونية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال العديد من المشتبه بهم، حيث تم نقل المشتبه بهم إلى مديرية أمن إسطنبول لاستجوابهم بعد خضوعهم للفحص الطبي.

وكان حي بيرام باشا أحد المناطق التي شهدت المداهمات، حيث قامت الشرطة باقتحام منزل وتفتيشه لفترة من الوقت.

واعتقلت قوات الأمن أحد المشتبهين بهم داخل الشقة التي تم اقتحامها في حي بيرام باشا عقب عمليات التفتيش.