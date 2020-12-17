أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال إن 903 أطفال دون سن 18 عامًا مثلوا أمام المحكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أوزال أنه تم رفع 27717 قضية بتهمة إهانة أردوغان، وأن 9556 مواطنًا قد صدر بحقهم قرار السجن.

وتابع أوزال: “264 من هؤلاء المواطنين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة. كما مثل 264 طفلاً أمام القاضي بتهمة إهانة الرئيس، كان عمرهم 12 عاما”.

كما أشار أوزال إلى أن هناك 903 أطفال دون سن الـ18 مثلوا أمام القضاء بنفس التهمة، وتم الحكم على 7 من هؤلاء الأطفال حتى الآن بتهمة إهانة الرئيس.

ويعد أردوغان أكثر الرؤساء الأتراك ملاحقة لمعارضيه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.