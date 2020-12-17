أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، إنه يتوجب على أنقرة والاتحاد الأوروبي التحرك سويا ضد الأزمات الإقليمية والمشاكل، مثل الإرهاب والهجرة والعداء للإسلام والعنصرية.

وشدد قالين، على ضرورة وفاء الاتحاد الأوروبي بالتعهدات التيقدمها لتركيا حيال أكثر من 4 ملايين سوري تحتضنهم على أراضيها.

كما أكد وجوب تلبية الاتحاد الأوروبي تطلعات تركيا من خلال اتخاذ خطوات ملموسة بشأن القضايا التي تخص فتح الفصول الجديدة في عملية الانضمام، وتجديد اتفاقية الهجرة، وتحديث الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن بلاده تدعم جميع خطط الحل التي تحمي حقوق القبارصة الأتراك من خلال تبني موقف بناء، وأنه في مقابل ذلك يتم تكريم إدارة جنوب قبرص اليونانية التي لا تريد السلام، وفق تعبيره.

كما جدد قالين استعداد بلاده لإجراء المحادثات الاستكشافية مع اليونان.