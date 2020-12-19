أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث استطلاع رأي أخير أن المواطنين الإيطاليين يرون تركيا في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول تهديدا للعالم.

استطلاع الرأي الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة “إبسوس” للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا في مجال العلاقات الدولية، وجه سؤالا للمواطنين جاء فيه “برأيك أي دولة هي أكبر تهديد للعالم؟”.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى وفقا لنتائج استطلاع الرأي بنسبة 27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران بنسبة 15%، ثم جاءت تركيا بنسبة 14%.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تدخل فيها تركيا ضمن قائمة أكثر 3 دول تهديدا للعالم، وفقا للإيطاليين.

العام الماضي كانت نسبة الإيطاليين الذين يرون تركيا دولة تهدد العالم 8% فقط، أما في عام 2018، فكانت النسبة 3%.

وبهذه النتيجة تكون تركيا سبقت كوريا الشمالية (12%)، والولايات المتحدة الأمريكية (10%) وروسيا (8%).

وخلال تعليقه على نتيجة الاستطلاع، أوضح باولو ماجري، مدير معهد البحوث السياسية الدولية، أن ثمة أمورا خاطئة تجري في تركيا، تلك الأشياء التي تجعل من دولة يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي على مقربة من الوصول إلى مرتبة إيران في تهديدها للعالم.

واعتبر ماجري أن سياسات أردوغان في شرق المتوسط والتوتر مع فرنسا هي من الأسباب التي جعلت تركيا مصدر تهديد للعالم.