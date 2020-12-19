أنقرة (زمان التركية) – وجهت السلطات في الدنمارك اتهاما إلى سيدة من أصول تركية، بالتجسس لصالح جهاز مخابرات التركي، بعد أن ثبت نقلها معلومات إلى أنقرة عن مواطنين أتراك ينتمون إلى حركة الخدمة، عقب تحقيقات استمرت 4 سنوات.

وكان التحقيق مع السيدة “ن” البالغة 47 عاما، بدأ بعد عقب الانقلاب المزعوم في منتصف يوليو 2016، ليتم مؤخرًا إعداد لائحة اتهام ضدها.

مكتب المدعي العام في كوبنهاجن، يتهم السيدة بالتجسس لصالح المخابرات التركية، طبقاً للفقرة 1 من المادة 108 من قانون العقوبات الدنماركي.

وقد تواجه السيدة عقوب السجن 6 سنوات والترحيل.

واقعة التجسس تتلخص في قيام السيدة التركية (مكانها غير معروف حتى الآن) بإرسال رسالة إلكترونية إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية فرع أنقرة، يوم الجمعة 19 أغسطس 2016 الساعة 01:35، بدأتها قائلة “أنا أعيش في الدنمارك” بعدها، أوضحت اأسماء وألقاب أشخاص يعيشون معها في نفس الحي، على رأسهم معلمون وإداريون في مدرسة افتتحها مجموعة من المتعاطفين مع حركة الخدمة في كوبنهاجن.

–