أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض إن بلاده تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد السجناء، مقارنة بتعداد السكان.

وأوضح عبد اللطيف شنار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن تركيا أن الدول التي تتقدم على تركيا في القائمة تفوقها في عدد السكان، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية عدد سكانها 4 أضعاف سكان تركيا، والصين 17 ضعف عدد سكان تركيا، والبرازيل 2.5 ضعف، وروسيا 2 ضعف، والهند 16 ضعف عدد سكان تركيا.

وتابع النائب التركي: “أصبحنا نتصدر دول العالم في عدد السجون والسجناء”.

وأشار شانار إلى أن النظام الحالي لا يترك عاما لا يزيد فيه عدد السجون، فمثلا قال إنه سيفتتح 14 سجنا في 2014، و 18 في 2015، و38 في 2016، و12 في 2017، و15 في 2018، و26 في 2019، و18 في 2020، و39 في 2021.

وأكد شانار أنه في عام 2002، كان عدد السجناء 58 ألف شخص، بينما في 2019 وصل الرقم إلى 291 ألف و500 سجين، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 45 ألف شخص بموجب قانون العفو، ومع ذلك يقبع حاليا في السجون 265 ألف شخص.

وكان رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التركية، جوشكون أوستارجي، أشار إلى أنه في ظل ظروف وباء كورونا المتفشي في البلاد إلى أنه يوجد معتقلون في السجون التركية فوق سعة السجون، ومن المستحيل خلق مسافة آمنة فعلية في العنابر، كما أن المعتقلين لا يحصلون على ما يكفي من المطهرات ومواد التنظيف مثل الأقنعة، بالإضافة إلى ذلك، هناك شكاوى من أن حراس السجن وغيرهم من الموظفين المناوبين لا يلتزمون بقواعد المسافة الاجماعية ولا يرتدون قفازات وأقنعة أثناء تفتيش جناح السجن.

يشار إلى أنه على الرغم من إقرار قانون العفو العام في أبريل الماضي بشكل سريع بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن القانون لم يستفيد منه سوى المعتقلين الجنائيين، بينما لم يفرج بمقتضى القانون عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

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