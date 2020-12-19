أضنة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 23 مشتبهاً به بتهم الرشوة والابتزاز، بمن فيهم العمدة السابق لبلدية جيهان في ولاية أضنة، قدير أيدار، الذي أوقف عن عمله في مارس / آذار الماضي.

في نطاق التحقيق الذي تم بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في جيهان، صدر قرار اعتقال بحق 23 شخصًا تم احتجازهم بتهمة الرشوة والابتزاز.

وفتشت الفرق مبنى البلدية وعناوين المشتبه بهم المحتجزين ومن بينهم الرئيس السابق للبلدية قدير أيدر المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وفي بيان مكتوب أدلى به مكتب المدعي العام في جيهان، ذكر أن 23 من المشتبه بهم تم احتجازهم بتهمة إنشاء منظمة لارتكاب جريمة والرشوة والابتزاز.

أضاف البيان “بدأ مكتب المدعي العام في جيهان تحقيقاً بشأن مزاعم بعض المشتبه بهم العاملين في البلدية، بمن فيهم مدير منطقة جيهان، الذي طلب رشوة من رجال الأعمال في المنطقة، على أساس أوجه القصور في تقسيم المناطق والتراخيص، بناءً على تعليمات من رئيس بلدية جيهان السابق. وضمن نطاق التحقيق، نفذ ضباط إنفاذ القانون عملية متزامنة بتنسيق من مكتب المدعي العام في جيهان بغرض إثبات الجريمة والرشوة والابتزاز، وتم اعتقال 23 مشتبهاً بهم، من بينهم رجال أعمال وموظفون عموميون”.

–