أنقرة ( زمان التركية)- بلغ عدد نقاط المراقبة العسكرية التي أخلتها تركيا هذا العام 7 نقاط في شمال سوريا.

وبحسب ما نشرت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصدر تركي رفض ذكر اسمه، فإن تركيا سحبت قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، ونقلتها إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون مدعومون من أنقرة، وذلك بموجب اتفاق مع روسيا.

وذكر المصدر أن 7 نقاط مراقبة من أصل 12 انسحبت منها تركيا في حماة وإدلب.

وأشار المصدر إلى أن آخر عمليات الإجلاء اكتملت مساء يوم الخميس الماضي.

وتابع: “الأمر ليس في شكل سحب القوات أو تقليص أعدادها، الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع”.

وكانت تركيا أسست 12 نقطة مراقبة في شمال سوريا بموجب اتفاق سوتشي مع روسيا في سبتمبر 2018.

وتركيا لديها ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي في شمال غرب سوريا.

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