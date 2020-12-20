أنقرة (زمان التركية) – سجل “مؤشر أسعار السكن” في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ذروته بزيادة سنوية قدرها 29.2 بالمائة. وفق البنك المركزي.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، تم بيع ما يقرب من 1.4 مليون منزل بزيادة قدرها 21.5٪ في أول 11 شهرًا من العام الجاري.

وارتفع متوسط سعر المتر المربع للوحدة من 2843 ليرة إلى 3713 ليرة.

و كانت أعلى الزيادات السنوية في العقارات في مدن “أنطاليا، بوردور، إسبرطة” بنسبة 41.8 في المائة و “أيدين، دنيزلي، موغلا” بنسبة 39.6 في المائة.

وكانت أقل الزيادات في ولايات “أرضروم، وأرزينجان، وبايبورت” بنسبة 16.8 في المائة و “أرتفين” بنسبة 18.8 في المائة.

وبلغت الزيادات السنوية 27.3 بالمئة في اسطنبول و28.9 بالمئة في إزمير و 29.1 بالمئة في أنقرة.

وبحسب بيانات جمعية البنوك في تركيا، ارتفع حجم القروض السكنية حتى نهاية أكتوبر 2020 بنسبة 44.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وبلغ 287.2 مليار ليرة.

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