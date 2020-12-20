أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي طرابزون سبور على منافسه نادي شايكور ريزا سبور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من تقدم شايكور ريزا بهدف في الدقيقة السادسة والثلاثين عبر ضربة جزاء أحرزها لاعبه سكودا فإن نادي طرابزون سبور قلب النتيجة عبر ضربة الجزاء التي أحرزها أكوبان في الدقيقة 53 وهدف لاعبه ديجانيني في الدقيقة الخامسة والستين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 17 نقطة، بينما ظل رصيد شايكور ريزا سبور عند 15 نقطة.

هذا ومن المنتظر أن يحل طرابزون سبور ضيفا على نادي هاتاي سبور في المباراة القادمة، بينما سيلاقي نادي شايكور ريزا سبور نادي أنطاليا سبور على ملعبه.

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