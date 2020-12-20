أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، أنه يتوجب على حكومة جو بايدن فرض المزيد من العقوبات على تركيا عقب مباشرة مهامها في يناير/ كانون الثاني.

وفي مقال بعنوان “العالم ملئ بالصعوبات وبإمكان بايدن التعامل معها على هذا النحو” بصحيفة نيويورك تايمز ذكر غيتس أنه كان لا بد من رد فعل على شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 على الرغم من تحذيرها عدة مرات بهذا الصدد مؤكدا أن العقوبات الأمريكية الصادرة بحق تركيا خلال الأيام الماضية تشكل بداية جيدة، داعيا بايدن إلى فرض المزيد من العقوبات.

وأضاف غيتس أنه يتوجب على أمريكا ألا تقتصر على هذه العقوبات فقط وأنه يتوجب معاقبة تركيا على تدخلها في كل من ليبيا وسوريا والبحر المتوسط مشيرا إلى كون ما تقوم به تركيا خارج حدودها منافيا لمصالح دول حلف الناتو ويعقد مبادرات السلام.

وذكر غيتس أن الناتو هو تحالف للديمقراطيات وأنه يتوجب على الولايات المتحدة معاقبة دول الناتو الاستبدادية أو تلك التي تتجه صوب الاستبداد ضاربا بكل من تركيا والمجر وبولونيا المثل.

جدير بالذكر أن غيتس كان قد تولى منصب وزير الدفاع بحكومتي جورج بوش وباراك أوباما في الفترة بين عامي 2006 و2011.

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