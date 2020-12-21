أنقرة (زمان التركية) – العالم اليوم على موعد مع ظاهرة كونية مميزة لم تحدث منذ 800 عاما، حيث سيكون كوكبا المشتري وزحل أقرب إلى بعضهما البعض، حتى يمكن أن يبدو الكوكبان مثل نجم واحد من الأرض اليوم، ليلة 21 ديسمبر.

إن التقارب بين الكوكبين الغازيين العملاقين الذي من المقرر أن يحدث اليوم 21 ديسمبر، يعني أن كوكبين يلتقيان ويتداخلان ويتألقان مثل كوكب واحد.

سيكون كوكب المشتري وزحل قريبين بشكل غير عادي في “لم الشمل العظيم” هذا العام؛ وكانت آخر مرة تحدث هذه الظاهرة في 16 يوليو 1623.

قال عالم الفلك مايكل براون، من جامعة موناش في أستراليا، لصحيفة واشنطن بوست إن المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، يدور حول الشمس في 12 عاما، فيما تستغرق دورة زحل 29 عاما. وفي كل عشرين عاما تقريبا، يظهر الكوكبان كأنهما يتقاربان لدى مراقبة السماء من الأرض.

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنه يمكن مشاهدة اجتماع الكوكبين بالعين المجردة في 21 ديسمبر، حيث سيُعقد أقصر يوم في نصف الكرة الشمالي.

ولن يشهد العالم حدثا مشابها بهذه الدرجة من التقارب بين الكوكبين قبل 15 آذار/مارس 2080.

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