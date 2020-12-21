أنقرة (زمان التركية) – تسبب فيلم دعائي لشركة جنكيز القابضة، في حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشركة المملوكة لرجل الأعمال محمد جنكيز المقرب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي تثير الجدل دوما بحصولها على أكبر عدد من المناقصات الحكومية، نشرت فيلما دعائي تحت شعار “دائما يهاجم السيئين الطيبين”.

جاء ذلك بعد انتقاد شخصيات سياسية وبرلمانية حصول الشركة على أكبر قدر من المناقصات في تركيا.

وجاء في الفيلم الدعائي: “لقد قمنا بكل عمل تم إسناده لنا، مع إعطاء الأولوية دائمًا لمصالح البلد. عملنا وقوتنا هي أيضا للدولة”.

كان من اللافت أن الفيلم التجاري المنشور على الحساب الرسمي للشركة على موقع يوتيوب شهد تسجيل 36 ألف شخص عدم الإعجاب به حتى الآن، بينما عدد الأشخاص الذين اعجبوا بالفيديو 4 آلاف فقط (11 بالمائة).

وأغلقت الشركة التعليقات على موقع اليوتيوب، بينما فتحتها على مواقع الفيسبوك وانستجرام وتويتر.

وكتب أحد المستخدمين تعليقا على الفيلم التجاري، جاء فيه “الوكالة التي صورت إعلان جنكيز القابضة كانت ستعثر على قصة أكثر واقعية. سبب الإساءة إلى السيئين، هو لأنهم متورطون في السرقة والاحتيال والعمل غير القانوني.

يذكر أن شركة جنكيز هي واحدة من العصابة الخماسية، على حد تعبير المعارضة التركية. والعصابة الخماسية هم رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رجال الأعمال هم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أنورصال أديجوزال كشف أن شركة جنكيز القابضة تعتبر أحد أكثر ثلاث شركات حول العالم حصولًا على المناقصات من القطاع الحكومي.

وفقا لبيانات البنك الدولي، بلغت قيمة الصفقات التي حصلت عليها جنكيز القابضة خلال الفترة من 2002 وحتى 2020، حوالي 325 مليار ليرة تركية.

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