أنقرة (زمان التركية) – أفادت لجنة التفتيش ببلدية إسطنبول أن الإدارة السابقة كبدت البلدية خسائر بنحو 2.5 مليون ليرة خلال مناقصة الساحات الخضراء التي أبرمتها في عام 2016.

وطالبت اللجنة بالتحقيق مع 4 قيادات سابقين، غير أن ولاية إسطنبول لم تسمح بهذا.

وكشف تقرير أصدرته اللجنة أن البلدية تكبدت خسائر بقيمة 2 مليون و494 ألف و11 ليرة بسبب الأعمال غير المكتملة التي تم تنفيذها في إطار المناقصة.

وتم إعداد التقرير بحق مدير الحدائق والمنتزهات بالجانب الأوروبي في بلدية إسطنبول السابق ورئيس وحدة الساحات الخضراء والحدائق السابق ونائب الأمين العام لبلدية إسطنبول السابق المعني بالمناقصات في تلك الفترة لتسببهم في خسائر للبلدية.

وتم إرسال التقرير إلى بلدية إسطنبول للحصول على إذن بفتح تحقيق ضدهم، غير أن ولاية إسطنبول رفضت الطلب.

هذا وتم إرسال التقرير أيضا إلى رئاسة وحدة الخدمات المالية ببلدية إسطنبول.

ومؤخرا فتح إمام أوغلو ملفا جديدا بشأن فترة إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلدية إسطنبول، معلنا أنه سيواصل الدعم المقدم للموظفات الذين يقصيهن ديوان المحاسبة لكونهن لا يتوافقن مع اللوائح.

وكان عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قد أحال إلى القضاء ملف النفقات التي قدمتها الإدارة السابقة من أجل أعمال الترويج التي أسندتها إلى شركة “ميديا” التابعة لها والتي تقدر بـ15 مليون و458 ألف ليرة.

وأعدت لجنة التفتيش ببلدية إسطنبول تقريرا بعد مراجعتها “مناقصة الساحات الخضراء الجديدة في شتى أرجاء إسطنبول” التي أجرتها إدارة الساحات الخضراء والمرافق ببلدية إسطنبول في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 2016.

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