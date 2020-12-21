أنقرة (زمان التركية) – أجرى عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حوارًا ودودًا مع مطورا لقاح فيروس كورونا الألمانيين من أصل تركي عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في الوقت الذي تقول فيه تقارير، إنهما يرفضان استقبال اتصال من الرئيس رجب أردوغان.

مؤسسا شركة بيونتيك في ألمانيا شريك فايزر الأمريكية للأدوية في تطوير لقاح كورونا، تحدثا أمس مع أكرم إمام أوغلو الذي أعلن عن ذلك عبر تدوينة على تويتر، قال فيها: ألتقيت اليوم مع الدكتورة أوزلام شاهين والبروفيسور الدكتور أوغور شاهين اللذان طورا لقاح كورونا، وتمنيت لهما النجاح في عملهما. أنتم الروح المعنوية لبلادنا وانتصار العلم الذي يقف ضد فيروس بلا أمان يهدد العالم.

وخلال الأيام الماضية تداولت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن عدم رغبة مطوري لقاح كورونا ذوي الأصول التركية الزوجين “أوغور شاهين، أوزلام شاهين”، التحدث مع أردوغان، لعدم رغبتهما في أن يستغل نجاحها.

كما أن الزوجين لم يجريا حوارا أيضا مع أي وسيلة إعلام تركية، في الوقت الذي عقدا فيه 3 لقاءات مع وسائل إعلام إنجليزية، وشاركا في برامج بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنه يتم تقديم 300 طلب مقابلة في المتوسط يوميًا إلى أوغور شاهين.

وشركة بيونتيك التي يمتلكها أوغور شاهين، وشريكتها الأمريكية فايزر أعلنتا أن لقاحهما يمكنه أن يحمي أكثر من 90 % من الناس من الإصابة بكوفيد-19، وفقاً للنتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة.

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