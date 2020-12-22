أنقرة (زمان التركية) – داهمت الشرطة الباكستانية فجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:30، منشآت تستخدمها شركتا ألبيراق وأوزباك التركية، التي تقدم خدمات التنظيف في مدينة لاهور.

ووفقًا للمعلومات التي قدمها العاملون في الشركة؛ خلال المداهمة، طردت الشرطة بالقوة الموظفين ورؤسائهم من أماكنهم مبيتهم إلى الشارع.

ووقع اشتباك بين الشرطة التي تعاملت بعنف والموظفين، ولم تسمح لبعض الموظفين، الأتراك بأخذ أي متعلقات.

ولم تدلِ السلطات الباكستانية حتى الآن بأي بيان رسمي حول سبب استخدام قوات الأمن، التي لا تزال في منشآت الشركتين، لمثل هذه الممارسة العنيفة.

في حين قالت مصادر دبلوماسية أن السلطات التركية تتفاوض مع نظيراتها الباكستانية للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين.

يذكر أن مجموعة ألبيراق تابعة لصاحب صحيفة يني شفق وتي في نت وتعرف في تركيا بحصولها على العديد من المناقصات الحكومية، وتمويلها لوسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.