أنطاليا (زمان التركية)ــ أصدرت تركيا إشعارا بحريا لسفينة الأبحاث الزلزالية أوروتش رئيس، يحجز لأول مرة منطقة للتنقيب داخل جرفها القاري، بعيدا عن المناطق المتنازع عليها مع اليونان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، حتى 15 يونيو 2021.

وحجزت تركيا منطقة جنوب سواحلها، ولمدة تقارب ستة أشهر.

واعتبر المحللون المنطقة الجغرافية المحددة ومدة المسح بمثابة بادرة حسن نية من تركيا قد تفتح الباب أمام استئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، من أجل تلافي العقوبات التي تطالب أثينا بفرضها على تركيا.

ووفقًا للإعلان البحري، ستستمر السفينتان التابعتان لسلاح البحرية “أتامان” و”جينجيجان” في مرافقة سفينة الأبحاث الزلزالية في شرق البحر المتوسط.

وكانت الإشعار البحري الأخير لتركيا يحجز منطقة لسفينة أوروتش رئيس حتى 29 نوفمبر 2020 تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

وعادت “أوروتش رئيس”،إلى ميناء أنطاليا قبل أقل من أسبوعين على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي أجلت مناقشة فرض عقوبات على تركيا حتى مارس القادم.

–