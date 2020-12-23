أنقرة (زمان التركية) – حاولت سيدة ببلدة دفنة التابعة لولاية هاتاي جنوب تركيا الانتحار لعجزها عن توفير الخبز لصغارها.

وكانت السيدة تريد القفز في نهر “نهر العاصي” بينما تدخل مسئولين لإقناعها بالعدول عن الانتحار.

هذا وحاول المسؤولون لفترة طويلة إقناع السيدة بالعدول عن الانتحار قائلين: “وما الفائدة من تناول الأطفال الخبز بعد وفاتك؟”.

وذكرت السيدة أن أطفالها جياع بالمنزل وأنها تعجز عن توفير الخبز لهم ولا تتمكن من سداد إيجار المنزل منذ أشهر.

وكشفت محاولة الانتحار، الفجوة المتسعة بين المواطنين والسلطة الحاكمة في تركيا وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات الموجهة لوزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، على خلفية تصريحاتها التي ذكرها خلاها أن تركيا لم تعد تعاني من مشكلة الفقر وخصوصا الفقر المدقع.

İnşallah utanmadan para cezası kesmeye çalısmamışlardır. — Kerem Batu (@KeremBatu2) December 23, 2020



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