أنقرة (زمان التركية): أطلق زعيم حزب المستقبل التركي المعارض ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، هجومًا عنيفًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية قرارات البنك المركزي التركي برفع نسب الفائدة.

وانتقد “أوغلو”، خلال اجتماعه مع مسؤولين في حزبه، الترويج لمقولات من قبيل “المؤامرة الخارجية، ولوبي الفائدة” التي لجأ إليها “أردوغان” خلال الأزمة الاقتصادية في وزارة صهره، بيرات ألبيرق.

وقال المعارض التركي الأبرز: ماذا حلّ بلوبي الفائدة؟ وعبارات المؤامرة الخارجية للفت الأنظار إلى الخارج؟.

وأضاف: تم رفع نسبة الفائدة في تركيا خلال آخر شهر ونصف 675 نقطة، بينما في ظل تداعيات الجائحة، نجد أن كافة دول العالم تُخفّض نسبة الفائدة، وهذا بالطبع ليس إعادة تهيئة، وإنما هو الحصاد المرّ للسياسات الاقتصادية الكارثية المُتّبعة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأردف: يجب أن يحاسب من أجبروا الشعب على الرضوخ لهذه الأوضاع غير المنطقة، وعندما تركت رئاسة الحكومة عام 2016 كانت نفقات تركيا على الفائدة 50 مليار ليرة، بينما نفقات الفائدة 180 مليار ليرة في ميزانية عام 2021.