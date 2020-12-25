مانشستر (زمان التركية): أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مهاجمه غابرييل جيسوس، ومدافعه كايل ووكر، أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

كما أصيب اثنان من أفراد الطاقم الفني للنادي، وبدأ المصابون الأربعة فترة الحجر الصحي.

وقال “السيتي” في بيان: “الجميع في النادي يتمنى للزملاء الشفاء العاجل خلال فترة الأعياد وقبل عودتهم للعمل والتدريب والمنافسات من جديد”.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، برصيد 23 نقطة، وسيلتقي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، غدا السبت، قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون الاثنين المقبل.