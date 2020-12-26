أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير رقابي أنه تم استغلال ميزانية بلدية سامسون شمال تركيا، لتدبير إيجار مؤسسات يترأسها بلال أردوغان نجل الرئيس التركي.

تقارير ديوان المحاسبة، كشفت أن بلدية سامسون، التي يديرها عمدة ينتمي لحزب العدالة والتنمية، دفعت خلال العام 2019، إيجار أبنية مخصصة للطلاب أسستها المؤسسات الخيرية (تورجاف، توجفا) التابعة لبلال أردوغان.

وأوضحت التقارير أن إجمالي ما دفعته البلدية خلال العام الماضي وصل إلى 903 ألف و310 ليرة تركية.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه ليس من مهام البلديات دفع إيجار لأبنية مؤسسات أو أوقاف.

وذكر أن مهام البلديات تنحصر في إفتتاح مؤسسات تعليمية للمرحلة قبل المدرسة، وعمل مدن لطلبة التعليم العالي، أو ترميم وإصلاح هذه الأبنية والمؤسسات، وتلبية احتياجاتهم.

وذكر التقرير أن قرابة 872 ألف ليرة متراكمة في حساب الصندوق المفتوح لتحسين العشوائيات عرضت لسوء الاستخدام، وأن 1028 من أماكن العمل المستأجرة من قبل البلدية ليس لديها رخصة تجارية.

وكان عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو قطع تمويل جميع الأوقاف والمؤسسات التابعة للحزب الحاكم، من ميزانية البلدية.

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