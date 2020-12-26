أنقرة (زمان التركية) – دعا زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو، الحكومة إلى تنفيذ قرار الإفراج عن الزعيم الكردي ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش، الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كليجدار أوغلو في المقر العام لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة أنقرة بحضور ممثلين عن الصحف.

قال كليجدار أوغلو فيما يتعلق بالقرار الصادر من المحكمة الأوروبية بحق دميرتاش: “الدستور التركي هو الذي يؤكد على ضرورة تطبيق هذا القرار. فإذا رفضتم تطبيق هذا القرار فهذا يعني أنكم تتراجعون عن خطوة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فضلاً عن أن ذلك يوصد الأبواب على إمكانية تطوير الديمقراطية في البلاد”.

وتوقع كليجدار أوغلو بأن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان سنتجه إلى تطبيق القرار الأوروبي وإطلاق سراح دميرتاش، لكنها تحتاج إلى إظهار أنها مضطرة لذلك بسبب الاتفاقيات الدولية لتبرير موقفها السابق.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري من أن فاتورة عدم تطبيق قرار الإفراج عن دميرتاش ستكون باهظة، ولكنه لم يستبعد احتمالية عدم تطبيق أردوغان القرار الأوروبي، مذكرًا بأنه سبق أن أعلن أكثر من مرة رفضه للقرارات الدستورية.

وأوضح بيان الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، أنه رغم مرور 4 سنوات من محاولة الانقلاب، إلا أنه للأسف الوضع لم يتحسن، بل أصبح سيئًا للغاية.

وتابع البيان: هذا المجلس لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية، وبالتالي أصبح مجرد مؤسسة معطلة فقط.