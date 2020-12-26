أنقرة (زمان التركية)ــ يحل فريق قاسم باشا ضيفًا على باشاك شهير غدًا الأحد في الأسبوع الخامس عشر من الدوري التركي الممتاز.

المباراة التي سيستضيفها ملعب باشاك شهير فاتح تيريم ستنطلق الساعة 19.00 وسيقود المباراة الحكم فرات أيدينوس.

بعد حصوله على 5 انتصارات و3 تعادلات و 6 خسائر في المباريات التي أجريت في الدوري، احتل قاسم باشا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

الفريق ذو اللون الأبيض الداكن، الذي لم يتمكن من تسجيل النقاط في آخر مباراتين وشهد 6 خسائر، يريد أن يحقق نتيجة جيدة في مباراته مع باشاك شهير.

باشاك شهير الذي لم يفز بـ 5 مباريات في الدوري الممتاز، تمكن من إحراز نقطتين فقط. وقد فاز في 4 من المباريات وتعادله في 3 وخسارته 6، ليدخل الفريق ذو اللون البرتقالي والأزرق الداكن الأسبوع الـ 16 برصيد 15 نقطة.

5 لاعبين في قاسم باشا لن يتمكنوا من اللعب ضد باشاك شهير بسبب إصاباتهم، وهم: فودي كويتا وتاركان سيربيست وجوليان جانفييه ورامازان كوس وجيلبرت كومسون.