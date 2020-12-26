أنقرة (زمان التركية) – قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تنفذ عكس التوصيات التي تقدم لها.

وطالبت المفوضية الأوروبية تركيا بإطلاق سراح كل من رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ 4 سنوات، والذي أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بإطلاق سراحه مؤخرًا.

وذكّرت المفوضية الأوروبية بتقرير الممثل السامي لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي حمل عنوان “حقوق الإنسان وسيادة قانون الدولة في تركيا”، والذي وجه لتركيا توصيات محددة بشأن حقوق الإنسان الأساسية والمسائل القضائية.

كما أشارت المفوضية إلى تصريحات المتحدثة باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، نبيلة مصرالي، التي أكدت خلالها أن تركيا تنفذ عكس التوصيات المقدمة إليها، مثلما أصدرت حكما قضائيا بالسجن ضد الصحفي ورئيس تحرير جريدة جمهوريت سابقًا جان دوندار، لمجرد استخدامه حقه في التعبير عن الرأي، كما تستمر في اعتقال عثمان كافالا.

وطالبت مصرالي، تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والعضو السابق في مجلس أوروبا، بضرورة إظهار تقدم ملموس ومستدام تجاه احترام حقوق الإنسان الأساسية.