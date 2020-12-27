أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية ضبط طنّ من المشروبات الكحولية المغشوشة، التي كان من المقرر توزيعها في ليلة رأس السنة الجديدة.

فرق مكافحة جرائم التهريب التابعة لإدارة شرطة تكيرداغ غرب تركيا، داهمت ثلاثة عناوين مختلفة في وقت واحد، أسفرت عن مصادرة ما مجموعه 1 طن من الكحول المزيفة في زجاجات وبراميل في أقبية المنازل.

كما تم اعتقال 3 أشخاص متورطين في الواقعة، وبدأت الشرطة تحقيقاتها.

وتشهد تركيا ارتفاعا في عدد الوفيات جراء المشروبات الكحولية المغشوشة، وتنجم الوفيات عن خلط الكحول الإيثيلي بمشروبات كحولية أنتجت بطريقة غير مشروعة.

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