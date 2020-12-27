أنقرة (زمان التركية)- تسببت مشاهد لمواطنين أتراك يتزاحمون على توزيع الخبر في ولاية أوردو، على ساحل البحر الأسود، في ردود فعل غاضبة، خاصة مع الارتفاع المطرد لعدد إصابات فيروس كورونا.

تدافع المواطنون على طابور لـ”الخبر المعلق”، الذي نظمته بلدية ألتين أوردو التابعة لحزب العدالة والتنمية في ولاية أوردو التركية.

عضو مجلس مؤسسي حزب المستقبل، محسن إمره دميروز، نشر صورة للحدث على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب دميروز على الصورة: بلدية ألتين أوردو التابعة لحزب العدالة والتنمية تتجاهل كرامة الإنسان والصحة العامة! هذه الصورة من طابور الخبز المعلق. يخاطر المواطنون بالموت من الوباء حتى لا يجوعوا. الناس جائعون، جائعون! لكن البلدية قالت: املئوا بطونكم بالخبز الجاف، إذا مت من الفيروس فلن أتدخل في ذلك”.

وقام دميروز بعمل إشارة في منشوره لرئيس بلدية ألتين أوردو التابع للحزب الحاكم، أشقين توران.

يذكر أن “الخبز المعلق” هو مشروع أطلقه حزب الحركة القومية، وينص على وضع زوجين من أرغفة الخبز في كيس وتقديمه للمحتاجين.

والخبز المعلق عادة عثمانية، حيث كان رواد المخبز من المقتدرين يقومون بسداد ثمن رغيفين من الخبز رغم شرائهم رغيفًا واحدًا ويبلغون البائع أن الرغيف الآخر للمحتاجين. ويقوم البائع بوضع الرغيف داخل كيس بلاستيكي وتعليقه كي يأخذ منه غير القادرين على سداد ثمن الخبز.

وارتفع مؤخرا سعر رغيف الخبز في تركيا ما دفع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية إلى إطلاق هذه الحملة التي نالت قدرا كبيرا من السخرية.