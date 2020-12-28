بقلم هيثم السحماوى

القاهرة (زمان التركية)ــ “قيل أن الفيروسات جاءت من الفضاء، وقيل أنها جاءت من الأرض، ويرى آخرون بأنها قديمة وكانت موجودة قبل ذلك نتيجة وجود بيئة جديدة للانتشار، وهناك البعض الآخر يقول إنها كانت موجودة في بعض الحيوانات كالقرود وانتقلت للإنسان عن طريق علاقة مشوهة أقيمت بين الإنسان والقرد….إلخ ولكن يبقى التوصيف الحقيقى لظهور هذه الفيروسات أنها تحد إلهى فى عصر الغرور والتبجح من الإنسان.”

هذه كلمات المفكر، والطبيب، والأديب، والكاتب، العظيم العالم الدكتور مصطفى محمود الذى يصادف يوم ميلاده اليوم ٢٧ من ديسمبر.

لقد كان عالماً مجدداً، يحترم العقل، ويقدر قيمة التفكير، ويمارس على أرض الواقع ثقافة قبول الآخر وإحترام الحوار معه؛ فلقد كان أحد كتبه الرائعة (حوار مع صديقى الملحد) وكان يرى أن كل شخص يجب أن يفكر في دينه ويؤمن به على إقتناع تام وليس مجرد تدين بالوراثة وهنا كانت تجربته التي يحكيها فى كتابه ( رحلتي من الشك إلى الإيمان) وكان برنامجه الشهير “العلم والإيمان” إثباتا واقعيا بأنه لا تعارض بين الإثنين. وكانت القيمة الأخرى التى تميز بها العالم مصطفى محمود “العمل على أرض الواقع، وليس الإكتفاء بطرح الأفكار” ولعل هنا حوار كان يرويه د / مصطفى محمود أنه كان يتناقش مع صديقه الموسيقار محمد عبدالوهاب وقال له دكتور مصطفى محمود “أن عايز أعمل حاجة (أعمال خيرية) أقابل بها ربنا مش معقول إنى أقابله بشوية كلام بس” فأنشأ جامع ومستشفى وجمعية مصطفى محمود، التى تعد مؤسسة متكاملة قائمة حتى الآن لخدمة ورعاية الفقراء والمحتاجين.

وعودة لعنوان المقال الذى هو عنوان أحد كتب العالم د/ مصطفى محمود يحذر فيه من أخطر أسلحة القرن العشرين على حد وصفه وهو جهاز الإعلام. ويقف فيه متسائلا ما إذا كنا وصلنا إلى نقطة انعدام الرؤية!؟ قائلا “بحر السياسة غريق، والطالب الذي يقود المظاهرة ويهتف لم يعد يعرف ماذا يخدم ومن يخدم، وغالباً ما يكتشف أنه كان مستخدماً من قبل آخرين دون أن يدري، وأنه كان أداة هدم من حيث ظن أنه أداة بناء، وكان عونا للشيطان من حيث تصور أنه داعية إلى حق”.

ويتبع ذلك بالحديث عن موضوعات عدة منها ما هو تحت هذه العناوين:

نكون أو لا نكون

الحضارة على طريق الانتحار

الكسل هو فى حاجة إلى دعم؟

الباب إلى المستقبل

نوع جديد من القوة

مصر المشكلة والحل

ومثل هذا المؤلف المتميز توجد العشرات من المؤلفات التى تقدم فكرا ورؤية وعلما وقيمة منها:

يوميات نص الليل

الله والإنسان

الشيطان يسكن في بيتنا

القرآن محاولة لفهم عصرى

رأيت الله

الروح والجسد

رجل تحت الصفر….إلخ من العديد من الكتب الأخرى، والأعمال الأدبية القيمة ما بين الأدب المسرحي، وأدب الرحلات، والأعمال المسرحية، والقصص، والروايات.

رحم الله العالم الكبير د/ مصطفى محمود

وعاشت الأمة الإنسانية بكل حب وخير

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