أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا تغريدة نشرها نائب رئيس التكتل البرلماني لحزب الخير لوطفو تورقان حول إعفاء شركة “كايلون” للإنشاءات.

قررت محكمة بيكوز الجنائية في الـ25 من ديسمبر الجاري، حظر تدوينة تورقان، التي قال فيها إنه تم إعفاء شركة “كايلون” من ضرائب قيمتها 9.5 مليارات ليرة.

وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء بسبب انتهاك تورقان للحقوق الشخصية.

وكاليون التي تعد من أكبر شركات الإنشاءات في تركيا، تم تأسيسها في 1974، ومن أهم مشاريعها مطار إسطنبول، وتتولى مشاريع في ليبيا.

وتأتي ضمن قائمة الشركات القريبة من الرئيس رجب أردوغان.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة مرسين، علي ماهر بشارير، تقدم بمذكرة استفهامية في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى وزير التجارة، روهصار بكجان، بشأن عدد مرات حصول شركات ليماك وجاليون وكولين وماكيول على تخفيضات من الضرائب والرسوم.

وأوضح الرد الذي تلقاه بشارير على مذكرته الاستفهامية، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت إصدار وثائق إعفاء من الضرائب والرسوم إلى شركة جنكيز للإنشاء 30 مرة، وشركة كولين للإنشاء 36 مرة، وشركة ماكيول للإنشاء 24 مرة، وشركة كاليون للإنشاء 19 مرة، وشركة ليماك للإنشاء 19 مرة.

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