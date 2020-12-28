القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت الخطوط الجوية المصرية استقبال عدد من الرحلات مع المملكة العربية السعودية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

وقالت شركة مصر للطيران إن ذلك يأتي في في إطار سماح الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

وطالبت مصر للطيران في بيان عملائها الراغبين في السفر من العربية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة.

يأتي ذلك بينما قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.