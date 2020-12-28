أنقرة (زمان التركية)ــ وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري اليوم الاثنين إلى العاصمة التركية أنقرة بدعوة من نظيره التركي خلوصي أكار لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، إن “زيارة وزير الدفاع جمعة عناد الحالية إلى تركيا تأتي استكمالاً لزيارتين سابقتين، الأولى لوفد أمني، والثانية لوزير الخارجية فؤاد حسين التي مهدت لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الناجحة”.

وفيما يتعلق بمضمون القضايا التي سيتباحثها وفد وزير الدفاع العراقي سعدون مع الوفد التركي برئاسة خلوصي أكار، قال السفير العراقي لدى أنقرة: “هذه الزيارة تشمل مواصلة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الجارين وتعزيزه في مجال تطوير القدرات ومكافحة الإرهاب ومنع التسلل عبر الحدود”.

وستكون اتفاقية سنجار، التي تنص على إخراج حزب العمال الكردستاني، موضوعا مهما سيناقشه الوزيران بلا شك، حيث تقول أنقرة إنها قضية أمنية وطنية وحدودية.

وتأتي الزيارة بينما تشن تركيا غارات جوية منذ منتصف العام على إقليم كردستان شمال العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، ولم تستجب أنقرة لمطالبات بغداد بوقف الغارات والتوغل البري على مدار الأشهر الماضية.

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