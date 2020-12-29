أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي في موقع “تي 24″، تولجا شاردان، إن منفذي عملية القبض على المستشار الإعلامي السابق للسفارة التركية في بروكسل فيسال فيليز، وبحوزته 100 كيلوجرام من الهيروين، من الممكن أن يواجهوا مستقبلا مظلما مهنيا، على حد تعبيره.

شاردان أوضح أن موظفي الجمارك في معبر هامزابيلي البلغاري، الذين ألقوا القبض على فيليز بعد ضبط 100 كيلو جرام من الهيروين في سيارته، يتعرضون للضغط منذ وقوع الحادث في الـ9 من ديسمبر الجاري وحتى اليوم.

وتابع الكاتب: “هذا الفريق سيدفع ثمن أدائهم واجبهم، فهناك ادعاءات حول الاستعداد لنقل هذا الفريق إلى أماكن مختلفة في المستقبل القريب”.

يذكر أن أسرة فيليز لم تجد ما تشوش به على فضيحة اعتقاله متلبسا وبحوزته المخدرات سوى اتهام حركة الخدمة بتدبير مؤامرة ضده، إذ نقل الكاتب في صحيفة “سوزجو” سايجي أوزتورك عن أحد أفراد العائلة القول بأن فيسال فيليز تعرض لمؤامرة خبيثة على يد أشخاص زعم أنهم ينتمون إلى ما سماه “منظمة فتح الله غولن”، وأنه سبق أن تعرض للفصل من عمله بعد الانقلاب الفاشل في 2016، نتيجة مؤامرة حركة الخدمة أيضًا، على حد زعمه، مؤكدًا أنه كسب القضية التي رفعها وأنه سيعود إلى عمله خلال شهر.

اتهام حركة الخدمة بتدبير مؤامرة ضد فيسال فيليز بعد القبض عليه وبحوزته 100 كيلوجرام من الهيروين، أعاد للأذهان مزاعم أردوغان بأن شرطيين تابعين لحركة الخدمة هم من وضعوا أربعة ملايين ونصف مليون دولار في منزل مدير بنك “خلق” الحكومي لاختلاق جريمة ضده تمهيدًا لاعتقاله مع مجموعة من المتهمين الآخرين في إطار تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013، إلا أنه استرد تلك الأموال بفوائدها القانونية عقب إطلاق سراحه بعد سيطرة أردوغان على جهازي الأمن والقضاء.

والمستشار الصحفي السابق للسفارة التركية في بروكسل فيسال فيليز، على علاقة طيبة مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، فقد كشف ألبوم صور لفيليز عن قربه من السياسيين والبيروقراطيين في تركيا، حيث هناك عددا من الصور له مع كبار المسئولين الحكوميين، مثل وزير العدل السابق بكر بوزداغ، كما توجد صورة تجمع فيليز مع نواب حزب العدالة والتنمية في مدينة يوزجات، إلى صوره مع رئيس بلدية التابع للحزب الحاكم جلال كوسة، ونائب الحزب عن المدينة يوسف باشار. وتوجد صورة أخرى أكثر إثارة تظهره وهو يسلم على فؤاد أوقتاي، نائب الرئيس أردوغان.

وكانت التقارير كشفت بعد حوالي أسبوعين من الواقعة أن فرق الجمارك في معبر هامزابيلي البلغاري ألقت القبض على فيسال فيليز في 9 ديسمبر الجاري، أثناء عبوره من تركيا إلى بلغاريا وبحوزته 100 كيلوجرام من الهيروين، لكن أمرت السلطات بفرض السرية التامة على الحادثة خوفًا من إثارة ضجة إعلامية كبيرة في تركيا.