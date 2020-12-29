أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير إسرائيلي أن وفدا تركيا رفيع المستوى زار سًرا العاصمة السورية دمشق وأجرى مفاوضات مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

موقع “نيوز24” الإسرائيلي نقل عن مصدر رفض ذكر اسمه، أن مجموعة تركية مكونة من رجال المخابرات وعسكريين رفيعي المستوى، بدأوا مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة السورية بوساطة روسية.

وأضاف المصدر أنه حتى في أشد مراحل تأزم العلاقات بين دمشق وأنقرة، لم تنقطع العلاقات بين البلدين بشكل تام.

كما أشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن مضمون هذه المفاوضات بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بعد تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول اعتزام بلاده حل المشاكل عبر الحوار في جميع القضايا.

وقال أردوغان في وقت سابق إن العلاقات على مستوى جهازي المخابرات لم تنقطع.

وأكد الرئيس التركي يوم الجمعة الماضي بتصريحه عن رغبته في علاقات أفضل مع إسرائيل، ما تحدث عنه تقرير صحفي حول وجود مباحثات استخباراتية بين أنقرة وتل أبيب، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن تبدأ أنقرة حوارا مع العديد من دول الجوار وعلى رأسهم إيران والعراق من أجل مصالحها الأمنية.