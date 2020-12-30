أنقرة (زمان التركية)ــ كريستيانو رونالدو، الذي كان أشهر لاعب كرة قدم في العالم لسنوات عديدة، هو الاسم الأكثر شهرة في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما يواصل متابعوا لاعبو كرة القدم المشهورين عالميًا، على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، الزيادة يومًا بعد يوم، لايزال كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في يوفنتوس، في المقدمة مع قاعدة جماهيرية تقارب 500 مليون.

وبجانب لقب الأكثر شهرة في العالم، يحظى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدوبلقب لاعب كرة القدم الأكثر متابعة في العالم.

يقترب رونالدو من 500 مليون متابع

زاد رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا، والذي واصل مسيرته المهنية بنجاح مع يوفنتوس الإيطالي، إجمالي عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي الثلاث إلى ما يقرب من 485 مليونًا هذا العام.

واستمرارًا في أدائه الثابت بهز الشباك 16 مرة في 14 مباراة بجميع هذا الموسم، يمتلك رونالدو 249 مليون متابع على إنستجرام، و 145.8 مليون متابع على فيسبوك، و 90.1 مليون متابع على تويتر. وفق تقرير لوكالة الأناضول.

نجم كرة القدم البرتغالي، أشهر الأسماء لعام 2020، يتصدر قائمة المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام وفيسبوك، ويحتل المركز الخامس على تويتر.

فيما يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متابعة رونالدو بحوالي 275 مليون معجب.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب كريستينو رونالدو وليونيل ميسي، هناك لاعبو كرة قدم زادت شعبيتهم.

نيمار اقترب من ميسي

بعد هذا الثنائي، احتل نيمار نجم مهاجم باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) المركز الثالث بعدد إجمالي بلغ 265 مليون متابع، المرتبةبين أشهر لاعبي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا 144 مليون شخص على Instagram و 70 مليونًا على Facebook و 51 مليونًا على Twitter.

لا يزال النجوم السابقون يتمتعون بشعبية

على الرغم من اعتزالهما الملاعب الخضراء منذ سنوات عديدة، لفت اللاعبان، اللذان يحافظان على شعبيتهما في وسائل التواصل الاجتماعي، الانتباه بقاعدة جماهيرية عالية.

لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي كتب العديد من الكتب، كان موضوع الأفلام الوثائقية، هو الوجه العالمي لكرة القدم بمستحضرات التجميل مثل العطور والشامبو والأحذية الرياضية، ولا يزال يحتل مرتبة عالية في قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر شهرة.

في الدوري الأمريكي الأول لكرة القدم، يتابع مالك إنتر ميامي ورئيسه بيكهام 65.2 مليون شخص على Instagram و 54 مليونًا على Facebook.

رونادينيو، أحد أهم نجوم كرة القدم البرازيلية بأدائه المتسلسل وسرعته وتقنيته العالية، لديه 53.3 مليون متابع على إنستجرام، 42.3 مليون متابع على فيسبوك و19.8 مليون متابع على تويتر.

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