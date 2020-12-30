أنقرة (زمان التركية)ــ رفضت الحكومة اليونانية، الدعوة التي وجهتها تركيا لإعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان لعام 1923 التي حددت الحدود الحديثة بين البلدين، مشيرة إلى أن الاختلاف الوحيد بين أثينا وأنقرة الذي يمكن معالجته في سياق الاتصالات الاستكشافية هو ترسيم حدود المناطق البحرية.

يوم الاثنين، أدرج وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، مرة أخرى، مسألة تعديل معاهدة لوزان، كإحدى القضايا الثنائية التي يجب معالجتها.

وردا على طلب للتعليق على خطوة دونمز، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس يوم الثلاثاء إن “هناك إطار عمل، ومن الواضح أنه إطار اتصالات استكشافية”.

أضاف “لدينا اختلاف واحد وهو ترسيم حدود المناطق البحرية. ونأمل أن توقف تركيا الأعمال الاستفزازية والتصريحات الاستفزازية وأن تلتقط الخيط من حيث قطعت في مارس 2016 “، في إشارة إلى الاتصالات الاستكشافية بين البلدين التي توقفت في عام قبل 4 سنوات. وأضاف بيتساس أن حل هذا الاختلاف الوحيد هو “لصالح شعبي البلدين وأيضًا لصالح شعوب شرق المتوسط”.

وفي إشارة إلى الاتصالات الاستكشافية وترسيم حدود المناطق البحرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الثلاثاء إن اليونان تخشى الحوار مع تركيا.

وذكر أنه “نحن نقول نعم لكل هذا، لكن الجانب اليوناني لا يأتي. لماذا ؟ لأنهم يترددون، فهم خائفون. لماذا هم خائفون؟ لأنهم ليسوا على حق. نحن على حق، وهذا هو السبب في أننا أقوياء”.

وأضاف: “نقول .. لنجلس على الطاولة في أسرع وقت ممكن، ونتحدث عن علاقات حسن الجوار، بما يتوافق مع القانون الدولي، ونجد الحلول السياسية لجميع مشاكلنا من خلال الحوار”.

يشار إلى أن تركيا تنازلت بموجب معاهدة لوزان عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا وقبرص، كما تنازلت عن امتيازاتها في ليبيا.

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