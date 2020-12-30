أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات في تركيا، اليوم الأربعاء الشاعر الكردي البارز يلماز أوداباشي.

خبر الاعتقال نشره أوداباشي بنفسه من خلال تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح الشاعر الكردي (من مواليد دياربكر 1962) أنه تم نقله إلى المحكمة التركية.

يذكر أن أوداباشي كان قد انتقد نظام العدالة والتنمية، حيث قال إنه بموجب فوز هذا الحزب في الانتخابات التشريعية المعادة في الأول من نوفمبر عام 2015، قد تم الموافقة بشكل علني على كل أعمال العنف غير القانونية التي حدثت في الفترة من 7 يونيو إلى 1 نوفمبر، مضيفا أنه بفوز العدالة والتنمية تم سحق الديمقراطية في تركيا.

وكان الشاعر الكردي، قد كتب على تويتر في 4 أكتوبر 2015، تدوينة قال فيها إنه إذا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بمفرده في الانتخابات المقبلة (يقصد انتخابات نوفمبر)، فسأغادر البلاد كاعتراض سياسي!

وأوداباشي درس في كلية الحقوق، وكان ناشطا في احتجاجات الطلاب في السبعينات، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وعمل أوداباشي مدير أخبار في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحصل على جائزة الشرف السويدية.

صدر كتابه الشعري (إي حياة) عام 2000. قام العديد من الفنانين بغناء ما يقرب من 40 قصيدة له. ترجمت أشعاره إلى العديد من اللغات منها اللغة الإنجليزية وتحولت إلى كتاب. إلى جانب الشعر، يهتم أيضًا بالتصوير والرسم.

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