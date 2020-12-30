أنقرة (زمان التركية)- بعد أقل من شهر على فرض العقوبات الأمريكية على الصناعات الدفاعية في تركيا، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن عقوبات قانون “كاتسا”.

جاويش أوغلو أوضح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لتقييم أداء وزارته خلال العام 2020 في العاصمة أنقرة، أن الدبلوماسية كانت أولوية لبلاده خلال العام 2020 وعندما أُغلقت قنوات الحوار تواجدوا في الميدان لإعادة فتحها مجددا.

وتابع جاويش أوغلو: “عرضنا على الولايات المتحدة تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن عقوبات كاتسا”.

وتأتي هذه التصريحات بعد مرور أقل من شهر على فرض واشنطن عقوبات على أنقرة، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، و3 أفراد آخرين مرتبطين بالإدارة، في إطار المادة 231 من قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA).

والعقوبات الأمريكية على تركيا، تأتي بسبب شراء الأخيرة منظومة صواريخ إس400 الروسية، رغم كونها عضوا في حلف الناتو.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وأشخاص آخرين.

وقبل أيام قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع لتكتل نواب العدالة والتنمية في البرلمان إن تركيا تأمل في “فتح صفحة جديدة، في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن أنقرة تعرضت “لمعايير مزدوجة” من قبل حليفتها في الناتو واشنطن والكتلة.

وأضاف “أعتقد أن (الرئيس الأمريكي المنتخب جو) بايدن سيظهر الأهمية الضرورية للعلاقات التركية الأمريكية”.

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