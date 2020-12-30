عمان (زمان التركية)ـ تعد مشكلة جفاف الجلد في الشتاء من المشاكل التي تقلق المرأة، فما هو سبب جفاف الجلد؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ سنتعرف على ذلك في المقال التالي من موقع (ويب طب).

جفاف الجلد في الشتاء

يتعرض الجلد للجفاف نتيجة تعرضه لأسباب عديدة من ضمنها تغيرات الفصول إلى فصل الشتاء تحديدًا، والمبرر لذلك تعرض البشرة للهواء الجاف في فصل الشتاء بشكل كبير مما يزيد من جفافها.

من ناحية أخرى معاكسة تمامًا يتعرض الجلد للماء بكميات كبيرة في الشتاء؛ نظرًا لتعرضه للمطر مما يسبب جفاف الجلد في الشتاء بالإضافة إلى خشونة ملمسه.

أعراض جفاف الجلد

تعد مشكلة جفاف الجلد من المشاكل المؤقت المرتبطة بسببها، مثل جفاف الجلد في الشتاء تحديدًا، ويتميز الجلد بظهور بعض الأعراض على المصاب أهمها:

شعور المريض بشد وعدم مرونته في جلده.

يصبح ملمس الجلد خشن.

حكة في المنطقة الجافة.

ظهور تشققات.

احمرار في المنطقة وتغير لون الجلد.

في حال وجود تشققات عميقة غالبًا ما يرافقها نزول الدم من المنطقة الجافة.

نصائح للحماية من جفاف الجلد في الشتاء

إليك خمس نصائح لحماية جلدك من الجفاف:

1. تغيير نوع الصابون الخاصة بك

قد تبدو الصابونة عميقة التنظيف مناسبة جدًا في فصل الصيف، لكن الأمر مختلف كليًا في فصل الشتاء حيث يقضي الصابون عميق المفعول على الزيوت الموجودة في البشرة بشكل طبيعي؛ مما يسبب جفافها، عوضًا عن ذلك استخدمي صابون لطيف المفعول على البشرة وتحتوي على مرطب.

2. التحضير للاستحمام مثل حمام الطفل

تبدو فكرة جيدة لو قمتي بتدفئة مكان الاستحمام قبل الاستحمام، واختيار مياه دافئة مناسبة لدرجة حرارة الجسم، اجتنبي المياه الساخنة جدًا لأنها لا تناسب درجة الترطيب الطبيعية للجسم وتسبب جفافها.

3. التنشيف بعد الاستحمام ثم الترطيب

بعد الاستحمام يكون الجسم مفتوح المسامات، وهو الوقت المناسب للترطيب، لذا قومي بتنشيف الجلد كامل بالمنشفة ثم ضعي مرطب خالي من العطور والألوان على جسمك واجتنبي وضع المقشرات.

4. جهزي أدواتك الشتوية

من الجميل استخدام أدوات مناسبة لفصل الشتاء، مثل اختيار أنواع المنظفات والصابون المناسب بالإضافة إلى أوراق التجفيف.

5. أوقفي معقمات اليدين

تحتوي المعقمات الطبية على الكحول الذي يؤدي إلى زيادة جفاف الجلد في الشتاء، فإذا لم تكوني من الكادر الطبي غسل اليدين تبدو فكرة مناسبة وكافية بدلًا من المعقمات في هذه الحالة.

علاج جفاف الجلد

يمكنك علاج جفاف الجلد في الشتاء عن طريق الاتي:

1. اختيار مرطب مناسب

استشر طبيبك في اختيار مرطب مناسب للشتاء؛ عن طريق احتوائه على زيوت معينة وزبدة الشيا.

ينصح باستخدام المرطب يوميًا وبعد كل استحمام، يمكن استخدام الفازلين كمرطب حيث يبقى فترة ترطيب أطول على الجلد من غيره لكن قد لا يستسيغ ملمسه البعض فيستبدل بكريم مناسب.

2. تقصير مدة الاستحمام

ينصح بالاستحمام لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق مع الابتعاد عن المياه الحارة جدًا في الاستحمام.

3. الابتعاد عن المقشرات القاسية

ينصح بتجنب استخدام المقشرات والغسولات التي تحتوي على كحول، حيث تقوم بزيادة جفاف البشرة، كما ينصح باستخدام جل الاستحمام عوضًا عن الصابون الصلب واختيار الغسولات الخالية من العطر والكحول.

4. زيادة رطوبة المنزل

يمكنك زيادة رطوبة المنزل عن طريق تدفئته ووضع جهاز ناشر للرطوبة بالمنزل مع محاولة بقاء نسبة الرطوبة في المنزل بين 30-50%.

مضاعفات جفاف الجلد

قد يؤدي جفاف الجلد وعدم معالجته إلى مضاعفات عدة، أهمها:

الأكزيما: حيث يؤدي الجفاف الشديد في الجلد إلى احمراره، تشققه وتعرضه للالتهاب مما يسبب الأكزيما.

العدوى الميكروبية: يساعد جفاف الجلد على دخول البكتيريا ونموها وإحداث التهابات عديدة في البشرة.