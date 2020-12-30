أنقرة (زمان التركية)- سحق فريق هاتاي سبور التركي نظيره أنطاليا سبور، بسداسية نظيفة في مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل اللاعب الغابوني أرون بوبيندزا اسمه في تاريخ الدوري الممتاز التركي بأربعة أهداف في مباراة واحدة.

بوبيندزا سجل الهدف الأول في الدقيقة 8، والثاني في 17، والثالث في 21، والرابع في 46.

أما الهدفين الآخرين، فسجلهما بياجيد ديفيد في الدقيقة 35، وميركان إيدين في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد هاتاي سبور إلى 24 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد انطاليا عند 17 نقطة في المركز الـ15.

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