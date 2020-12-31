هل سألت نفسك يومًا ما هي أول مدينة تحتفل بـ العام الجديد؟ .. يظن كثيرون أن مدينة سيدني هي أولى المدن التي يطل عليها العام الجديد، وذلك وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض ولكن الواقع غير ذلك، خاصة في ظل انتظار الجميع لحظة انطلاق الاحتفال بالكريسماس.

الحقيقة أن أول مكان يطل عليها العام الجديد هو جزيرة «تونغا»، التي تقع على المحيط الهادي، وتعتبر أول الجزر التابعة لمملكة تونغا رغم إعلان أستراليا حلول العالم الجديد من مدينة «سيدني».

فحين تكون عقارب الساعة عند العاشرة صباحًا يوم 31 ديسمبر بتوقيت جرينتش من كل عام، تكون جزيرة «تونغا» قد بدأت في السنة الجديدة بالفعل، ثم تأتي مدينة «أوكلاندا» الواقعة في نيوزلندا كثاني مدينة تحتفل بحلول العام الجديد.

عربيًا، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة هي أولى الدول التي تحتفل بالعام الجديد.

بينما تكون آخر دولة تحتفل بحلول العام الجديد هي جزيرتا «بيكر وهاولاند»؛ حيث يبدأ العام الجديد يوم 1 يناير في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش، وكذلك المغرب هو آخر الدول العربية التي تحتفل برأس السنة الميلادية.