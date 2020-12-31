fbpx
لا توجد نتائج
جميع النتائج
لا توجد نتائج
جميع النتائج
لا توجد نتائج
جميع النتائج

ليفربول.. صدمة جديدة في “الخط المنحوس”

13:38 2020/12/31
ليفربول.. صدمة جديدة في “الخط المنحوس”

ذات صلة

لندن (زمان التركية) – كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع لإصابة في عضلات المحالب.

وتعرض ماتيب للإصابة خلال تعادل فريقه أمام وست بروميتش ألبيون 1-1، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر)، الأربعاء.

وقال كلوب: “هذا النوع من الاصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب حوالي 3 أسابيع”.
وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي في ظل إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو غوميز (أربطة الركبة اليسرى)، علما بان كلوب غالبا ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز، إلى جانب أحد المدافعين الشبان في الفريق أمثال نات فيليس الذي شارك أساسيا ضد نيوكاسل، أو ريس وليامس.

ذات صلة

Turkish Lira

USD
Us Dollar
7.3537
EUR
Euro
9.0241
GBP
Pound Sterling
9.9957
Source: TCMB
30/12/2020

مختارات

لا توجد نتائج
جميع النتائج

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com