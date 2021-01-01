بلغراد (زمان التركية) – دشن الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش خط أنابيب غاز البلقان في صربيا وهو استمرار للتيار الجنوبي الذي يمر بتركيا، ووصل الغاز الروسي عبره إلى صربيا.

وبدأ الغاز الطبيعي من روسيا، في التدفق إلى صربيا عبر هذا الخط. وتبث وكالة “تانيوغ”، اليوم الجمعة، تفاصيل هذه الفعالية من محطة (GIS-4) في قرية جوسبودجينسي بالقرب من نوفي ساد الصربية.

وقال فوشيتش: “هذا اليوم، مهم لبلدنا ولشعبنا. أصبحت صربيا الآن ثرية أكثر بعد توصيل الغاز. سعر ألف متر مكعب سيكون 155 دولارا عند المدخل من بلغاريا، بالإضافة إلى 12 إلى 14 دولارا وهي تكاليف النقل في شبكتنا. أما السعر سابقا، فكان 240 دولارا”.

وأضاف: “بفضل هذا الغاز، سنضمن تدفق المستثمرين إلى مناطق مختلفة في صربيا. سيمر الغاز عبر شبكتنا إلى هنغاريا”. وقدم الرئيس الصربي التهاني بمناسبة عيد رأس السنة، وأعرب عن الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، وصف السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، تدشين هذا الخط، بأنه هدية العام الجديد.